Госдума приняла новые льготы для участников СВО и их семей





Депутаты Госдумы приняли сразу три законодательные инициативы, расширяющие социальные гарантии для военнослужащих, добровольцев и ветеранов боевых действий.

Для детей Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы закрепляется первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные школы и детские сады по месту жительства.

Отдельные меры поддержки вводятся для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, а также для членов семей погибших добровольцев.

Ветераны боевых действий с инвалидностью теперь могут в любой момент подать заявление в Социальный фонд о замене ежемесячной денежной выплаты на набор социальных услуг (лекарства, санаторно-курортное лечение). Ранее это можно было сделать только до 1 октября, а помощь начинала поступать лишь с января следующего года. Теперь, как пояснил депутат Илья Вольфсон, соцуслуги начнут предоставлять уже с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления. «Несправедливо заставлять ветерана ждать почти три месяца», — подчеркнул парламентарий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 2022 года для поддержки участников СВО принято 173 федеральных закона, и правовая база постоянно донастраивается под нужды защитников и их семей.