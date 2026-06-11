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Общество

Утечка газа привела к крупному пожару в центре Ростова

Общество 11.06.2026 10:40
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11.06.2026 10:40


В Ростове произошел крупный пожар в центре города. Как передает Привет-Ростов, предварительной причиной происшествия донские власти назвали утечку бытового газа на улице Красных зорь. 

Инцидент произошел вечером 10 июня. Местные жители сначала услышали громкий хлопок, после которого вспыхнул огонь. 

Пламя распространилось на два частных дома и хозпостройку. Общая площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать с помощью дополнительных сил и средств специалистов пожарно-спасательной службы. 

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