На ПМЭФ объяснили, что нужно для роста российского фондового рынка





На ПМЭФ-2026 руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста. По его словам, необходимы две вещи: больше по-настоящему качественных компаний на бирже и высокий уровень доверия со стороны инвесторов.

Средин подчеркнул, что первичное размещение акций (IPO) нельзя воспринимать как разовую сделку по продаже бумаг. Это финал серьезной внутренней перестройки бизнеса: компания обязана стать прозрачной, наладить корпоративное управление и разработать долгосрочную стратегию роста. Только так она станет понятной и интересной рынку.

– Рынок капитала очень чувствителен к доверию. Неудачное IPO, проведенное в неподходящий момент или с завышенной оценкой, способно надолго снизить интерес инвесторов. Поэтому важны не количество размещений, а их качество. Публичный рынок должен пополняться крупными, понятными и ликвидными эмитентами, способными формировать долгосрочный интерес инвесторов, – отметил Дмитрий Средин.

Он добавил, что подходы к стимулированию выхода на биржу должны различаться для государственных и частных компаний. Для госкомпаний можно сформировать понятную очередь кандидатов на размещение и сопровождать их на всех этапах подготовки. Частному бизнесу нужны иные стимулы – налоговые льготы, регуляторные послабления и прочие меры поддержки, делающие статус публичной компании выгодным.

Сегодня ключевые игроки на российском рынке – частные инвесторы. Именно их растущая активность определит успех будущих размещений. Поэтому Средин дал простой, но важный совет: «Работайте в России и инвестируйте в России».

Отдельно топ-менеджер прокомментировал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. По его словам, это важное, но далеко не единственное направление для вложений.

– Профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в различных отраслях. Искусственный интеллект — важное направление, но далеко не единственное, которое привлекает инвестиционный капитал, – пояснил он.

Таким образом, в ВТБ призывают не гнаться за числом размещений, а сосредоточиться на зрелости эмитентов и укреплении доверия — это, по мнению банка, позволит рынку расти стабильно и без потрясений.

Фото: пресс-служба банка