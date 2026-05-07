Школа под Волгоградом выплатит за сломанную руку ученика 70 тысяч

В Волгоградской области прокуратура добилась компенсации морального вреда за травму ребенка. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, происшествие случилось в одной из школ Дубовки 17 сентября 2025 года. 11-летний мальчик в коридоре около спортзала упал на скользком полу и получил перелом правой руки.