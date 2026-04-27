На севере Волгоградской области 27 апреля выпал снег











Север Волгоградской области накрыл снег с дождем и сильным ветром. Необычные для конца апреля осадки сняли жители Новоаннинского района сегодня, 27 апреля.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Волгоградской области с 27 по 28 апреля с сохранением утренних и ночных заморозков. Также в северных районах прогнозировались снег с дождем. При этом столичный регион в ночь на понедельник также завалило снегом.

Ранее специалисты назвали апрель 2026 года самым холодным за последние шесть лет. Так, 24 апреля в Калаче-на-Дону выпал сильный град. Волгоградские дачники жалуются, что не могут начать посадочные работы из-за постоянных осадков и холода.