



В Волгограде из четырех десятков тысяч билетов на матч сборных России и Буркина-Фасо непроданными остались за два часа до встречи всего около 150-ти. Начиная с 17.00, к стадиону «Волгоград Арена» устремились тысячи зрителей, которые ожидают от этого вечера самых ярких эмоций и, конечно, зрелищной игры с участием национальной команды.





Напомним, что «Волгоград Арена», на которой в 20.00 прозвучит стартовый свисток, который ознаменует начало футбольного поединка, рассчитана на 45 000 зрителей. Полными трибуны были во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году и на играх с участием российской сборной. Очевидно, что и товарищеская встреча Россия – Буркина-Фасо состоится при полном аншлаге.





– Вдоль проспекта Ленина, по улицам Батальонной, через Центральный парк к стадиону люди идут бесконечным потоком. Навстречу им – со стороны Мамаева кургана – также идут тысячи болельщиков. Очень много людей с Российским флагом. Настроение у всех – превосходное, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102».





Зрители идут на стадион целыми компаниями и семьями. Отметим, что многие услышали призыв РФС и выбрали сегодня в гардеробе вещи в красных тонах.











