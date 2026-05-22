



В Волгоградской области с начала года более 30 тысяч школьников и студентов приняли участие в проекте по профессиональной ориентации и карьерному сопровождению молодежи. Мероприятия были организованы в рамках нацпроекта «Кадры».

По информации областного комитета по труду и занятости, за этот период специалисты организовали 92 профтура на 64 предприятиях различных отраслей экономики. Во время экскурсий учащиеся знакомились с производственными процессами, современным оборудованием, условиями труда и уровнем заработной платы, а также узнали о востребованных специалистах и возможностях прохождения стажировок.

В Михайловке для старшеклассников провели профтур на ООО «Производство Себряковминводы», где ребята ознакомились с производством минеральной воды. Еще одна экскурсия прошла на филиале «Волгоградский» АО «Северсталь-Канаты» для будущих машиностроителей.

Кроме того, студенты имеют возможность выбрать формат целевого обучения — такой формат позволяет не только удовлетворить кадровую потребность региона, но и гарантировать молодым специалистам рабочие места после выпуска. ]До конца года планируется провести подобные мероприятия еще для 40 тысяч человек.

Отметим, что по инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе выстроена система синхронизации запросов рынка труда и возможностей системы образования — это способствует достижению одного из лучших в ЮФО показателей трудоустройства выпускников. Узнать подробнее о карьерных возможностях и мерах господдержки можно в кадровых центрах Волгоградской области и на портале «Работа России».

