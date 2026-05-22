Что гарантирует служба по контракту: памятка для волгоградцев

Волгоградцы всегда были опорой страны. И сегодня жители Волгограда и области продолжают эту традицию в зоне СВО, обеспечивая безопасность Родины. Неоднократно сообщалось, к примеру, о том, что студент и волгоградцы старшего возраста поступают на службу в войска беспилотных систем. Что гарантирует служба по контракту? – Публикуем памятку с ответами на этот вопрос.
Финансовая стабильность :
- Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.
- Единовременная выплата – от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.
- Полная государственная поддержка семьи.
Гарантии для близких:
- Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира – гарантия крыши над головой.
- Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.
- Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.
- Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.
Как поступить на службу:
1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.
2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.
3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.
Требования к мужчинам:
- возраст от 18 до 65 лет,
- физическое здоровье,
- готовность обеспечить безопасность Родины.
Куда обращаться:
- телефоны: (8442) 73-49-96, 8-937-700-53-73,
- пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.
Узнать больше: контракт34.рф