Новый законопроект о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, был рассмотрен сегодня, 22 мая, на заседании профильного комитета Волгоградской облдумы. Меры поддержки были разработаны в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

Теперь руководители организаций, численность сотрудников которых превышает 100 человек, будут обязаны выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО и отдельных категорий членов их семей, признанных безработными. Рассчитывать квоту компании будут ежеквартально. Данная законодательная инициатива позволит выделить около двух тысяч рабочих мест для трудоустройства военнослужащих.