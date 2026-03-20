Волгоградцев научат самообороне и покажут боевые приемы спецназа





В России 27 марта исполнится 10 лет со дня образования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В Волгограде, сообщает ИА «Высота 102», в этот день сотрудники службы отметят свой профессиональный праздник вместе с горожанами. На площадке возле ЦКЗ региональное управление Росгвардии организует работу интерактивных площадок.

С 15:00 до 17:00 мск 27 марта на набережной Волгограда гости смогут:

побывать внутри бронетехники;

примерить на себя спецсредства защиты и обмундирование;

увидеть как работают сапёры и минно-разыскные собаки;

оценить боевые искусства профессионалов;

бучиться некоторым приемам самообороны;

познакомиться с бытом бойцов спецподразделений в зоне СВО;

провести дегустацию ежедневного рациона питания бойцов.

Кроме того, любой желающий сможет фотографироваться в тематических фотозонах и узнать, как работают водолазы Росгвардии.

На площадке перед ЦКЗ также представят современное вооружение, специальное оборудование. Продемонстрируют волгоградцам и как взаимодействую все силовые ведомства региона. Желающие понаблюдают за тем, как работают операторы БПЛА.

По информации волгоградского управления Росгвардии, вход на интерактивные площадки будет свободным для всех желающих. Детям до 12 лет рекомендуется посетить мероприятие с родителями.