В ЦПКиО Волгограда 2 марта сожгут чучело Масленицы

В ЦПКиО Волгограда сегодня, 2 марта, продолжится празднование Широкой Масленицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в парке, праздник начнется в 12-00 ч. Гостей будут развлекать скоморохи и ростовые куклы. Посетители также смогут увидеть выставку масленичных кукол и принять участие в перетягивании каната, боях подушками, шапочных и стеношных поединках. Завершит праздник по традиции сжигание 8-метрового чучела.
Напомним, проводы зимы волгоградцы начали праздновать накануне. В ЦПКиО установили пятиметровый столб с самоваром и бубликами, покорить который пробовали многие волгоградцы, в том числе и дети. Одним из самых быстрых оказался юный волгоградец, участник детского сезона телешоу «Суперниндзя».
В парке выступали творческие коллективы, а гостей кормили вкусной гречневой кашей. Завершился первый день празднования Широкой Масленицы огненным шоу.
Фото V102.RU (архив)