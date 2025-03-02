Общество

В ЦПКиО Волгограда 2 марта сожгут чучело Масленицы

Общество 02.03.2025 08:26
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02.03.2025 08:26


В ЦПКиО Волгограда сегодня, 2 марта, продолжится  празднование Широкой Масленицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в парке, праздник начнется в 12-00 ч. Гостей будут развлекать скоморохи и ростовые куклы. Посетители также смогут увидеть выставку масленичных кукол и принять участие в перетягивании каната, боях подушками, шапочных и стеношных поединках.  Завершит праздник по традиции сжигание 8-метрового чучела.
Напомним, проводы зимы волгоградцы начали праздновать накануне. В ЦПКиО установили пятиметровый столб с самоваром и бубликами, покорить который пробовали многие волгоградцы, в том числе и дети. Одним из самых быстрых оказался юный волгоградец, участник детского сезона телешоу «Суперниндзя».
В парке выступали творческие коллективы, а гостей кормили вкусной гречневой кашей.  Завершился первый день празднования Широкой Масленицы огненным шоу.
Фото V102.RU (архив)

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