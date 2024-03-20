В самом центре рабочего поселка Городище в Волгоградской области на улице Чуйкова появилась новая достопримечательность - огромное болото, глубину которого угадать сложно.

Как сообщили V102.RU местные жители, искусственный водоем образовался после завершения сноса недостроенного многоквартирного дома, который простоял в центре рабочего поселка более 20 лет. После демонтажа свай, фундамента и части стен на площадке образовался огромный котлован, который заполнили талые воды.





Напомним, что степень готовности многоквартирного дома, который начинали строить на средства местных жителей, которые называют себя дольщиками, составлял всего 5%. Первый застройщик в 2002 году только успел залить фундамент и вбить сваи, а потом обанкротился. Попытки реанимировать стройку были, но успехом они не увенчались.

В итоге в 2022 году Городищенский районный суд признал недострой потенциально опасным объектом и постановил его снести. Сделать это должны были за свой счет и в равных долях два юридических лица, в числе которых банк и последний застройщик ООО «Новый город», а также пять физических лиц, которые полностью выкупили свои квартиры еще на этапе котлована. В районной администрации поясняли, что эти люди не попадают под действие закона о долевом строительстве, а недостроенный объект не стоит в перечне проблемных домов.

Вскоре недольщикам, которые в основном пенсионеры, пришли исполнительные листы с требованием снести недострой и, тем самым, исполнить решение суда. Перепуганные люди обратились в редакцию V102.RU. После публикации этой истории недостроенный дом стали сносить. Решение суда исполнил за свой счет один из собственников объекта - АО Банк «Национальный Стандарт». С физических лиц денег брать не стали и даже пообещали отозвать исполнительные листы.





- Недавно мне пришло письмо от службы судебных приставов, в котором сказано, что мы ничего не должны, мой долг - ноль рублей, а в связи с исполнением решения суда дело можно считать закрытым, - сообщила информагентству пенсионерка Евгения Селина, которая является одной из участниц этой многострадальной истории.

По ее словам, аналогичные письма получили и другие физические лица, которые фигурировали в решении суда.

Люди выражают огромную признательность банку, который взял на себя бремя сноса недостроя, а также районной администрации, которая хоть в этом их не подвела.

Однако до сих пор неизвестно, получать ли когда-нибудь жители, которые выкупили квартиры в теперь уже снесенном недострое, свое жилье или нет. Также пока нет ясности, что будет возведено на этом земельном участке, который расположен в самом центре Городища с видом на храм.





- Дальнейшее использование земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. М.Чуйкова, 4, в настоящее время не определено, - так в январе текущего года ответили информагентству в районной администрации.

По неофициальной информации, участок могут передать новому застройщику для возведения многоквартирного дома. Также не исключено, что здесь могут построить ФОК.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU