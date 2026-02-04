Shaman исполнит мечту юного жителя Камышина











Известный певец Shaman пообещал исполнить мечту юного Кирилла из Камышина Волгоградской области, который очень хотел познакомиться с музыкантом. Как сообщили в Городищенском отделении «Движения первых», активисты которого стали связующим звеном между мальчиком и исполнителем, певец записал для юного камышанина персональное видеообращение.

- Я очень рад, что у меня есть такие замечательные поклонники моего творчества. Когда я буду в Волгограде, я тебя приглашу на свой сольный концерт. Мы с тобой обязательно увидимся и пообщаемся! До встречи! – сказал певец.

Мама Кирилла с сыном уже поблагодарили исполнителя за то, что он откликнулся на просьбу. Напомним, Shaman выступит в Волгограде в апреле этого года.