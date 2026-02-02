Блогер из Волгограда шокирован массовым закрытием заведений





Волгоградский блогер в соцсетях высказался о закрытии ряда заведений в центре города. В коротком видеоролике он сделал обзор всех кафе и ресторанов, которые перестали работать в начале года.

Так, по словам Давида, в городе перестали работать итальянский ресторан «Вилла Капри», гастрономическое пространство Lu, а также кафе «Крутон Батон» и корейское заведение «Токи». Все перечисленные кафе и рестораны находились в Центральном районе Волгограда.

Напомним, ранее информагентством сообщалось, что ресторан «Вилла Капри» после своего обновления откроется 15 апреля.

Скриншот: david_off