Волгоградцам рассказали о важности знания своего ВИЧ-статуса





Управление Роспотребнадзора напомнило волгоградцам о важности знания своего ВИЧ-статуса. В ведомстве назвали 5 причин, из-за которых необходимо проходить тест на ВИЧ.

ВИЧ невозможно определить по внешнему виду человека. Вирус иммунодефицита может появиться не только в организме наркомана или людей с свободной половой конституцией, но и рядовых граждан.

Чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо сдать анализ крови. Знание статуса поможет вовремя начать лечить данную болезнь, а также не заразить ее своих близких. Тест снимет страхи и неопределенность, а также даст шанс продлить и улучшить жизнь даже при положительном статусе.

В Волгоградской области, как и по всей России, обследование можно пройти бесплатно в любом медицинском учреждении.