



В Волгограде за неделю более чем на 3% выросли цены на самое доступное противовирусное средство – Римантадин. Подорожание зафиксировали статистики в ходе еженедельного мониторинга.

Средняя цена, по данным Волгоградстата, превысила в торговых точках 80 рублей. На деле же, сообщает ИА «Высота 102», в сетевых аптеках данное противовирусное уже стоит более 120 рублей.

Отмечают специалисты Волгоградстата и подорожание корвалола – плюс 0,7% за неделю, нимесулида и валидола – плюс 0,4%.

Снизились цены на активированный уголь (-0,5%), нафазолин, левомеколь (-0,1%), метамизол натрия (-0,05%).



