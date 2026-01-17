Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 году





В Волгограде со второго раза удалось найти подрядчика, который займется реконструкцией второй очереди путепровода в Красноармейском районе. По информации сайта госзаказов, накануне, 16 января, были подведены итоги электронного аукциона на ремонт моста через железную дорогу у станции Сарепта. В ходе торгов удалось снизить максимальную стоимость контракта с 403 до 358,5 миллиона рублей. Это была самая низкая цена, предложенная тремя участниками закупки. С кем будет подписан контракт на реконструкцию путепровода, пока не сообщается.



Напомним, в конце ноября МУ «Комдорстрой» разместило извещение о проведении аукциона на ремонт второй очереди моста на юге Волгограда, однако в начале декабря закупку неожиданно отменили без объяснения причин.



В рамках капремонта, который должен продлиться до сентября 2027 года, планируется разобрать поврежденное асфальтобетонное покрытие полотна, водоотвод, вскрыть деформационные швы, демонтировать барьерное и пешеходные ограждения, а затем произвести ремонт цоколя подпорной стенки, положить новый асфальт, провести гидроизоляцию, установить новые перила.



Справка. Протяженность Сарептского путепровода составляет 402 метра. Ширина – 14 метров. Ремонт первой очереди путепровода был проведен в 2024 году. Тогда на части моста укрепили бетонное основание, обновили дорожное полотно, усилили несущие конструкции, установили новые опоры наружного освещения, а также отремонтировали подмостовое пространство.





