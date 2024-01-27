Синоптики предрекли волгоградцам «контрастный душ» до конца января





В Волгоградской области продолжается погодная лихорадка. Вслед за суровыми морозами в регион на несколько дней придет кратковременное потепление. О причинах резких перепадов температуры и планах небесной канцелярии на ближайшие дни – в материале ИА «Высота102».

Январская погода стала для волгоградцев настоящим «контрастным душем». В середине месяца на область обрушилось резкое похолодание - даже днем температура воздуха опускалась до 20 градусов ниже нуля. А сразу после шоковой заморозки горожане столкнулись с ледяным дождем и сильным ветром.объясняет начальник отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья АлатырцеваИз-за выхода нового атмосферного вихря Волгоградская область встретит последние выходные января легким потеплением. В субботу в южных районах температура воздуха задержится на отметке в 0 градусов. В северных уголках региона столбики термометра опустятся до 2-3 градусов ниже нуля.отмечает Наталья Алатырцева.