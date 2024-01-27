Синоптики предрекли волгоградцам «контрастный душ» до конца января

Январская погода стала для волгоградцев настоящим «контрастным душем». В середине месяца на область обрушилось резкое похолодание - даже днем температура воздуха опускалась до 20 градусов ниже нуля. А сразу после шоковой заморозки горожане столкнулись с ледяным дождем и сильным ветром.
- Обычно погода меняется в течение недели-десяти дней. В этом же году циклоны проходят с очень большой скоростью, и изменение температуры происходит за два-три дня, - объясняет начальник отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – По мере смещения циклона на восток и северо-восток его тыловые части затягивает арктический воздух, из-за чего и случается резкое понижение температуры.
Из-за выхода нового атмосферного вихря Волгоградская область встретит последние выходные января легким потеплением. В субботу в южных районах температура воздуха задержится на отметке в 0 градусов. В северных уголках региона столбики термометра опустятся до 2-3 градусов ниже нуля.
- В воскресенье циклон уйдет, и в Волгоградской области вновь начнется похолодание. Однако резких морозов до - 25 мы пока не ожидаем, - отмечает Наталья Алатырцева. – Дело в том, что каждый следующий циклон проходит немного южнее предыдущего и уже не приносит таких резких понижений температуры воздуха. На следующей неделе дневная температура составит до 3-5 градусов мороза, ночная – до 10-15 градусов ниже нуля.