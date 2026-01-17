Общество

Волгоградцев все чаще застают за скручиванием номеров на платных парковках. Что за это будет?

Общество 17.01.2026 19:30
В Волгограде после расширения зоны платной парковки часть водителей решила попытать счастья и уйти из-под прицела камер «по-английски». Главным методом конспирации для них стала известная всем классика – закрытие номеров листом бумаги или скручивание номерных знаков. Реально ли перехитрить систему, или за свою изобретательность волгоградцы рискуют заплатить рублем, разбирались корреспонденты ИА «Высота 102».

В администрации Волгограда о происках водителей, которые не хотят платить за парковку, но в то же время не желают искать другого места, говорят весьма однозначно. Игнорирующим оплату автомобилистам грозят статьей 12.2 КоАП РФ, предусматривающей штраф от 5 тысяч рублей или лишение прав за «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, с видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации госзнаков».

- Контроль и профилактику таких нарушений осуществляют сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.


Волгоградские юристы, тем временем, говорят об очередном «белом пятне» в современном законодательстве, ссылаясь на конкретные и весьма не двусмысленные формулировки.

- Общественная ситуация меняется так стремительно, что законодатель не всегда поспевает за этими переменами. Сейчас в административном кодексе сказано именно об управлении транспортным средством. Речи о стоянке автомобиля с нечитаемыми номерами в законе пока не идёт, - комментирует адвокат, доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – Тем не менее, при физическом участии эксперта – полицейского или сотрудника администрации, который подойдет к автомобилю и снимет помеху с госзнака, водитель действительно рискует получить штраф.


Горожанам, отчаянно ищущим свободное парковочное место в центре города, напоминают, что фиксация всех машин проводится еще на въезде в зону платной стоянки.

- Видеофиксация автомобилей стационарными комплексами осуществляется при въезде в зону платной парковки. Последующее сокрытие водителем автомобильного номера не поможет избежать штрафа за нарушение правил пользования парковочным пространством, - заключают в мэрии.

Первая платная парковка в центре Волгограда заработала в мае 2024-го на Привокзальной площади. В августе новый режим ввели еще на семи улицах города. Весной 2025-го волгоградские чиновники значительно расширили карту платных парковок, добавив в нее 15 улиц. К концу года не самый приятный подарок получили и сотни других автомобилистов, парковавшихся на площади Ленина, улицах Мира, Гагарина, Коммунистической и других.

К слову, уже в начале года администрация Волгограда поделилась интересной статистикой. Оказалось, что в прошлом году в городе выросло количество пользователей общественного транспорта – по сравнению с 2024-м, прирост пассажиров составил почти три миллиона человек. Повышенный спрос на автобусы, троллейбусы и трамваи горожане связали в том числе с эффектом платных парковок.

Нужно ли оплачивать десять минут парковки? Как рассчитаться при неработающем интернете? И можно ли оформить «безлимит» работающим или живущим в центре города волгоградцам, рассказали в отдельном материале.

Фото Геннадия Гуляева

