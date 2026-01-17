Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую область





Отвыкшим от зимних холодов жителям Волгоградской области пришлось вспомнить, как оно бывает, когда на градуснике до -20 и больше, а снег валит, не переставая. Между тем, по данным синоптиков, морозы в регионе в ближайшее время усилятся. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, если сегодня ночью в некоторых районах региона температура воздуха опускалась до -23 градусов, то завтра, 18 января, ночные морозы могут усилиться до -27.

При этом сегодня в регионе продолжатся осадки в виде снега и сохранятся такие опасные явления, как гололед и изморозь.



В областном центре 18 января ночью также будет морозно – до -20 градусов. А днем температура воздуха опустится до -16 градусов. Вечером в воскресенье, напомним, откроются купели для крещенских омовений. И любителям окунуться в ледяную воду придется делать это при экстремальном морозе.



Между тем, метель осложняет движение на трассах региона. А в Котовском районе Волгоградской области накануне, 16 января, несколько сел остались без света. Энергетикам пришлось добираться к воздушным линиям электропередач на снегоходах.



Но есть и позитивное в январской погоде. Так, в Урюпинске после двух бесснежных зим открылся горнолыжный спуск. Любители зимних видов спорта вынуждены были пропустить два сезона из-за отсутствия снежного покрова в Волгоградской области. Однако теперь можно накататься от души.





