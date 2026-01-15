В Урюпинске после двух бесснежных зим заработал горнолыжный склон





В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 15 января, открывается горнолыжный склон «Хоперский снег». Этого события давно ждали любители активного отдыха, которые приезжали в столицу российской провинции даже из других регионов, чтобы опробовать трассы.

Накануне здесь успешно прошли тестовые катания. Склон могли открыть еще в начале января, однако сначала не хватало снега, а когда его все-таки дождались, прошел ледяной дождь, который покрыл трассы твердой коркой. Но недавние обильные осадки все исправили, накрыв территорию склона пушистыми хлопьями.

Между тем, горнолыжный склон не функционировал в течение двух зим из-за отсутствия снега. В этом году ситуация со снежным покровом гораздо лучше. Здесь, к слову, обустроен подъемник, а лыжи или сноуборды можно взять в прокат.