Сбой в движении трамваев №№2,6 и 12 произошел в Волгограде





Утром 15 января в Волгограде произошел сбой в движении трамваев трех маршрутов №2, №6 и №12, которые временно изменили границы движения.

Как сообщает Telegram-канал «Волгоградский трамвай», вагоны по маршруту №2 осуществляет движение в границах остановок Детский центр - Завод Ахтуба.

Трамвай маршрута №6 осуществляет движение в границах остановок ул. КИМ - Завод Ахтуба.

Трамвай маршрута №12 осуществляет движение в границах остановок Жилгородок - Завод Ахтуба.



Напомним, утром 14 января на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского произошла технологическая авария, из-за которой встало движение трамваев. В час пик пассажиры общественного транспорта были вынуждены добираться до работы, в школы и вузы альтернативным транспортом – трамвайные маршруты №№ 2, 5 и 10 ходили в усеченных границах.