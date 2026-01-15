Попытка ВСУ атаковать Волгоградскую область не повлияла на работу аэропорта





Международный аэропорт Волгоград продолжает работу в штатном режиме 15 января, несмотря на ночную попытку ВСУ атаковать дронами транспортную и энергетическую инфраструктуру в Волгоградской области.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», об отражении ударов по региону дежурными средствами ПВО сообщил минувшей ночью глава Волгоградской области Андрей Бочаров. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал во время ночной атаки. О возможных повреждениях объектов не сообщалось.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области 15 января в 01:14 мск. В 05.43 мск объявлен отбой беспилотной опасности.

На фоне очередной попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру Волгоградской области Росавиация не принимала решение о запрете полетов в воздушном пространстве региона. На текущий момент аэропорт Волгограда готовится принимать и отправлять рейсы согласно утвержденному расписанию. Прилет первого авиарейса из Москвы запланирован на 09.35 мск.