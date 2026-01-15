Общество

Губернатор Бочаров сообщил о ночной атаке ВСУ на регион

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в Волгоградской области в связи с очередной атакой ВСУ на регион с применением беспилотников.

Как сообщает ИА «Высота 102», заявление главы Волгоградской области появилось в социальных сетях в 03.26 по московскому времени 15 января. По словам Бочарова ВСУ вновь предприняли попытку атаковать транспортные и энергетические объекты. 

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, – говорится в сообщении главы Волгоградской области. – На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет.

На утро, к 05.40 мск новых сообщений от губернатора не поступало. С ночи в регионе действует режим беспилотной опасности.

