Угроза атаки ВСУ дронами сохранялась в Волгограде и области 5 часов





В Волгоградской области в ночь с 14 на 15 января объявили беспилотную опасность. Сообщения РСЧС с предупреждением об очередной атаке ВСУ с применением дронов жители региона начали получать на мобильные устройства с 01:14. Спустя пять часов – в 05.43 – поступило сообщение об отбое воздушной угрозы.

В течение прошедшей ночи, сообщил губернатор Андрей Бочаров, киевский режим вновь предпринял попытку атаковать гражданскую инфраструктуру в Волгоградской области. Под прицелом оказались транспортные и энергетические объекты в регионе. Однако, по данным на 03.40 мск, вражеские беспилотники не достигли целей и были уничтожены дежурными средствами ПВО Министерства обороны.

На текущий момент новой информации не поступало. По предварительным данным, никто из жителей региона не пострадал.



