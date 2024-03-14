



В Волжском Волгоградской области 31 марта закроется гипермаркет стройматериалов OBI. Как рассказали V102.RU сотрудники магазина, расположенного на улице Дружбы, руководство объявило об этом несколько недель назад.

В Волжском Волгоградской области 31 марта закроется гипермаркет стройматериалов OBI. Как рассказали V102.RU сотрудники магазина, расположенного на улице Дружбы, руководство объявило об этом несколько недель назад.

Напомним, гипермаркеты OBI закрылись в марте в 2022 года из-за начала спецоперации. Однако затем немецкий собственник передал активы российскому инвестору и в мае вновь заработали. А осенью прошлого года бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG обратилась в арбитражный суд Московской области с иском к ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» о введении запрета на использование своих товарных знаков. Решение по этому иску еще не принято.

Фото из архива V102.RU

- Причины нам не объяснили. Сказали только, что выплатят зарплату за три месяца, а списки уволенных подадут в центр занятости, - поделились работники гипермаркета.По их словам, руководство магазина запрещает сообщать покупателям информацию о предстоящем закрытии гипермаркета, хотя там уже почти нечем торговать – ассортимент давно не пополняется, полки – полупустые. Клиенты скупают то, что еще осталось.На горячей линии OBI в Волгограде ни опровергли, но и не подтвердили информацию о предстоящем закрытии гипермаркета в Волжском.