МРОТ для волгоградцев с января превысит 29 тысяч рублей





В Волгоградской области с 1 января 2026 года для предприятий внебюджетного сектора экономики МРОТ составит 29 802,3 рубля. Об этом сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.

В России МРОТ с 2026 года будет составлять 27 093 тысячи рублей, что на 4653 тысячи рублей больше по сравнению с показателем нынешнего года.

В комитете также уточняется, что минимальная плата не включает в себя различные доплаты и надбавки компенсационного характера, а также оплату сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни.