



Новую схему для кражи денежных средств волгоградцев придумали мошенники. Как рассказали в Киберполиции, аферисты предлагают в удаленном формате подзаработать в группах и каналах в мессенджерах на продаже подарочных сертификатах.

Так, после отклика группах и каналах в мессенджерах через онлайн-сервисы. Жертве отводится роль посредника - он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживает небольшой процент «вознаграждения», а остальную сумму переводит злоумышленнику.

Однако продаваемые сертификаты являются фейковыми и не содержат какую-либо ценность. После жалобы и требования вернуть деньги организаторы схемы обещают разобраться и якобы компенсируют ущерб, но фактически просто исчезают.

Чтобы замести следы, мошенники удаляют переписку, меняют названия и оформление каналов. В результате ответственность за мошенничество начинает нести тот самый человек, который попался на схему злоумышленников по предложению о работе.

Изображение создано при помощи ИИ