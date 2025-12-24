В Волгоградской области отменена трехчасовая опасность по БПЛА





24 декабря волгоградцам вновь разрешили подходить к окнам и выходить на открытую территорию. В 6:40 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку смс-сообщений об отмене режима опасности атаки БПЛА.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Отметим, беспилотная опасность действовала в регионе чуть более трех часов. Соответствующий режим был введён примерно в 3:30. Этой ночью также временно вводились ограничения в аэропорту Волгограда.