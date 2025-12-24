Максимальную плату за детсады с 1 января утвердили в Волгоградской области





В Волгоградской области установлен максимальный размер родительской платы за детсады с 1 января 2026 года. Предельная плата составит для каждого муниципалитета разные суммы, которые зависят от времени нахождения ребенка в детском саду и возрастных групп.

Так, самая высокая плата установлена для детей волгоградцев в круглосуточных группах дошкольных учреждений- - 4617 рублей. Пребывание малышей в возрасте до трех лет в зависимости от количества часов в обычных группах будет стоить родителям от 1356 до 3583 рублей. В Калачевском районе максимальная плата за детсад составит 3262 рубля, в Дубовском районе – 3564 рубля, а в Городищенском – 3442 рубля. Предельная планка за содержание детей в дошкольных учреждениях во Фролово составит 3067 рублей.

А меньше всего будут платить родители в Чернышковском районе – 1794 рубля. В Урюпинском для детей всех возрастов и разных групп максимальная родительская плата составит 1892 рубля. А для детсадов Волжского ее установили на уровне 3221 рубль.