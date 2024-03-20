Боец СВО ищет девочку Софью из Волгоградской области, передавшую ему письмо с Чебурашкой





В Волгоградской области разыскивают второклассницу по имени Софья. В прошлом году девочка приняла участие в одной из акций по поддержке военнослужащих, находящихся на передовой СВО. Школьница отправила письмо и плюшевого Чебурашку. Трогательное послание стало талисманом для бойца Артура Кубаева.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу платформы возможностей «Таврида.АРТ», в письме Софьи было лишь несколько предложений: «Дорогой мой друг, тебя я не знаю и, возможно, никогда даже не узнаю. Но я тебя так люблю. Береги себя! Софья, Волгоградская область, 2 класс».

Долгое время Артур хранил послание в качестве талисмана в нагрудном кармане, однако во время одного из сражений он его потерял. Боец недавно был тяжело ранен и сейчас проходит реабилитацию. По признанию военного, письмо глубоко засело ему в душу, и теперь он мечтает разыскать девочку, чтобы поблагодарить за поддержку.

Чтобы связаться с Артуром, родители Софьи могут обратиться в редакцию ИА «Высота 102» по телефону +79375566102.

Видео с Артуром можно посмотреть в Telegram-канале информагентства.

Фото из архива редакции