Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 9 декабря





Сегодня, 9 декабря, в Центральном районе Волгограда откроется самый большой городской каток. Как рассказал директор парка ЦПКиО Андрей Еркин, опробовать лед можно будет волгоградцам уже в ближайшие часы.





- Сегодня открываем ледовый каток «Лагуна», после обеда можно будет уже покататься. Купили новые коньки, установили заточку, подготовили теплую зону для отдыха, - поделился в своем Telegram-канале Еркин.

Общая площадь ледовой площадки «Лагуна» составляет 2500 квадратных метров. Для посетителей в парке подготовили порядка тысячи пар коньков от 26 до 48 размера.

Видео: Андрей Еркин / t.me