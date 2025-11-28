Происшествия

Под Волгоградом три ж/д вагона сошли с рельсов

Происшествия 28.11.2025 14:46
28.11.2025 14:46


Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту схода вагонов. 

Происшествие случилось накануне, 27 ноября, вблизи стрелочного перевода железнодорожной станции Орловка на подъездном пути необщего пользования в Городищенском районе.

- Произошел сход колесных пар трех вагонов, находящихся в составе маневрового локомотива, без опрокидывания. Пострадавших нет, в настоящее время устанавливается ущерб, - говорится в сообщении ведомства.

Причина происшествия устанавливается. 

Фото Западное следственное управление на транспорте


