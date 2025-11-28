Под Волгоградом три ж/д вагона сошли с рельсов

Волгоградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по факту схода вагонов.
Происшествие случилось накануне, 27 ноября, вблизи стрелочного перевода железнодорожной станции Орловка на подъездном пути необщего пользования в Городищенском районе.
- Произошел сход колесных пар трех вагонов, находящихся в составе маневрового локомотива, без опрокидывания. Пострадавших нет, в настоящее время устанавливается ущерб, - говорится в сообщении ведомства.
Причина происшествия устанавливается.
