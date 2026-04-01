1 апреля в Волгоградской области началась навигация





С сегодняшнего дня, 1 апреля, на водных объектах региона началась навигация. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, разрешено движение габаритных и маломерных судов на Волгоградском и Цимлянском водохранилищах, реке Волга и Волго-Донском судоходном канале.

В ведомстве напомнили о необходимости подготовки соответствующих документов перед выходом в акваторию. Если суда подлежат государственной регистрации, то должны быть в наличии судовой билет, удостоверение на право управления конкретным типом судна или доверенность на право распоряжения судном.

Суда массой до 200 кг включительно с мощностью двигателя не более 8 кВт такой регистрации не подлежат.

В таком случае у владельца должен быть документ, удостоверяющий личность. При этом на него распространяется обязанность соблюдать правила пользования маломерными плавательными средствами на водных объектах.