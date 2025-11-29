Силовики следят за ситуацией в Волгограде после атаки дронами ВСУ





Четыре многоквартирных дома и склад были повреждены утром 29 ноября в Волгограде в результате террористического удара дронами ВСУ по гражданской инфраструктуре, два человека получили легкие ранения. Фото и видео последствий теракта опубликовали ряд федеральных СМИ, в связи с чем волгоградцам напомнили о наказании, предусмотренном за съемку и распространение таких материалов.

Напомним, что в Волгоградской области действует запрет на публикацию в Сети фото и видео, на которых запечатлены как сами прилеты, так и их последствия. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. За ситуацией в Волгограде и населенных пунктах Волгоградской области следят силовики – сотрудники региональных УФСБ России, ГУ МЧС и МВД, Росгвардии.

– Все публикации с контентом, на котором изображены последствия прилетов, моментально попадают в распоряжение оперативников. Думать о том, что передача федеральным СМИ фото и видео и их анонимная публикация избавит от предусмотренного законом наказания, ошибочно, – комментируют в правоохранительных органах региона.

В настоящее время силовики уже устанавливают авторов фото, опубликованных в популярных Telegram-каналах утром 29 ноября.

– Жителям Волгограда важно помнить, что снимая и публикуя такой контент, они помогают противнику наводить цели в следующий раз более точно и достигать их, – объясняют правоохранители.

Напомним, всю информацию, которая известна об ударе ВСУ дронами по Волгограду к этому часу, ИА «Высота 102» опубликовало в специальном материале.