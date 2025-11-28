Общество

В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплаты

Общество 28.11.2025 11:26
Камышинский городской суд Волгоградской области восстановил право вдовы военнослужащего на получение выплат. Как сообщили в суде, Федор Р. погиб в Херсонской области 18 декабря 2023 года. Его вдова впоследствии обратилась к главе Камышина с заявлением об оказании содействия в получении материальной помощи согласно постановлению губернатора от 31 марта 2022 года №192. 

Однако в марте 2025 года в выплате материальной помощи женщине было отказано на том основании, что на момент гибели он не был зарегистрирован на территории Волгоградской области. Такой же отказ был получен и от властей Ставропольского края, так как местом жительства погибшего на дату начала СВО этот регион не являлся. 

Суд установил, что Федор Р. был зарегистрирован по месту пребывания на территории дислокации войсковой части, в которой он проходил военную службу с конца мая 2023 года. Ранее он имел постоянную регистрацию по месту жительства в Камышине, свободное от службы время также проводил в Камышине, где проживала его семья. Таким образом, был установлен факт постоянного проживания военнослужащего на территории Волгоградской области.  Эти обстоятельства, подчеркнул суд, дают право членам семьи погибшего на получение разовой материальной помощи за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области.

Решение суда в законную силу не вступило.



Лента новостей

14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром РувинскимСмотреть фотографии
12:20
На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде стали известны причины остановки движения СТСмотреть фотографии
11:26
В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплатыСмотреть фотографии
11:25
Новый год в «Имерети Hall»: ярко, весело, вкусноСмотреть фотографии
11:18
Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионеСмотреть фотографии
10:42
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
По дороге на Луганск под Волгоградом в ДТП погиб водитель «двенадцатой»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:21
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский постСмотреть фотографии
10:09
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:06
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:04
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенствоСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»Смотреть фотографии
08:53
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
08:38
Главе Иловлинского района грозит арестСмотреть фотографии
08:35
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей ЕрзовкиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатраСмотреть фотографии
07:44
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноябряСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
06:23
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноябряСмотреть фотографии
06:00
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
 