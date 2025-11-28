В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплаты

Камышинский городской суд Волгоградской области восстановил право вдовы военнослужащего на получение выплат. Как сообщили в суде, Федор Р. погиб в Херсонской области 18 декабря 2023 года. Его вдова впоследствии обратилась к главе Камышина с заявлением об оказании содействия в получении материальной помощи согласно постановлению губернатора от 31 марта 2022 года №192.
Однако в марте 2025 года в выплате материальной помощи женщине было отказано на том основании, что на момент гибели он не был зарегистрирован на территории Волгоградской области. Такой же отказ был получен и от властей Ставропольского края, так как местом жительства погибшего на дату начала СВО этот регион не являлся.
Суд установил, что Федор Р. был зарегистрирован по месту пребывания на территории дислокации войсковой части, в которой он проходил военную службу с конца мая 2023 года. Ранее он имел постоянную регистрацию по месту жительства в Камышине, свободное от службы время также проводил в Камышине, где проживала его семья. Таким образом, был установлен факт постоянного проживания военнослужащего на территории Волгоградской области. Эти обстоятельства, подчеркнул суд, дают право членам семьи погибшего на получение разовой материальной помощи за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области.
Решение суда в законную силу не вступило.