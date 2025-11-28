В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром Рувинским





В Волгограде 29 ноября состоится прощание с писателем и журналистом Александром Рувинским.

Как ранее сообщалось информагентством, волгоградский писатель ушел из жизни в возрасте 57 лет. Первые публикации Рувинского в волгоградских газетах появились еще в 1984 году, еще до окончания средней школы. Работал журналистом в газете «Молодой ленинец», заместителем ответственного секретаря и ответственным секретарем газеты «Волгоградская правда», IT-журналистом в интернет-изданиях, главным редактором РИЦ «Югра» ОТРК «Югра» в Ханты-Мансийске.

Также журналист трудился в библиотеке имени Горького в отделе создания электронных ресурсов. Является автором-составителем книги «Волгоградская «Горьковка». О нем вспоминают, как о талантливом журналисте, ответственном сотруднике, отзывчивом и внимательном коллеге.

Прощание с Александром Рувинским состоится 29 ноября в 16:15 в зале на Центральном кладбище на улице Карла Либкнехта, 2А.

Фото: Александр Рувинский / vk.com