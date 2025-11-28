В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домах





Государственный жилищный надзор Волгоградской области подвёл промежуточные итоги проверок газового оборудования. По информации специалистов, с начала 2025 года проверяющие нагрянули в 7,7 тыс. домов и домовладений.

- В ходе осмотров выявлено 17 неисправностей газового оборудования, которые были устранены. С пользователями проведены инструктажи о технике безопасности, разъяснены требования законодательства в сфере использования газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, - рассказали в Госжилнадзоре.

Также специалистами зафиксированы 60 случаев несанкционированных подключений к газораспределительным сетям.

Отметим, ранее поручение по усилению контроля за безопасностью эксплуатации газового оборудования давал губернатор Андрей Бочаров. В рейдах помимо сотрудников ГЖИ участвуют представители МЧС, МВД и профильных организаций.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky