Общество

В Волгограде отметили лучших работников электротранспорта

Общество 28.11.2025 17:17
0
28.11.2025 17:17


21 ноября в актовом зале трамвайного парка состоялась торжественная церемония вручения наград, приуроченная ко Дню работника транспорта. В праздничном мероприятии приняли участие депутаты Волгоградской областной Думы, представители администрации региона и города, руководство предприятия «ЭлектроТранспорт Плюс», более 50 сотрудников которого получили региональные и городские награды.
Награды Волгоградской областной Думы
С приветственным словом на сцену поднялся заместитель председателя Волгоградской областной Думы, председатель профильного комитета Руслан Шарифов. Он подчеркнул вклад городского электротранспорта в жизнь региона и вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма областной Думы.
Почётными грамотами награждены начальник участка по ремонту зданий трамвайного парка Сергей Каплин и водитель трамвая депо №3 Наталия Суворина.
Благодарственные письма получили слесарь-ремонтник Владимир Гевондян, энергодиспетчер Вера Филатова, диспетчер службы скоростного трамвая Оксана Соловьёва и инспектор транспортной безопасности Виктория Пивоварова.
Награды губернатора Волгоградской области и областного комитета транспорта
К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев. Он отметил высокую ответственность и профессионализм транспортников, после чего вручил награды губернатора и областного комитета.

Почётных грамот губернатора удостоены водитель трамвая депо №3 Лариса Гайворонская, слесарь-сантехник Сергей Фролов и инспектор транспортной безопасности Людмила Войстрик.
Благодарности губернатора получили водитель на подгонке и расстановке Валентина Чемова, начальник участка тяговых подстанций Светлана Вербицкая и заместитель начальника службы пути Александр Гетманцев.
Благодарственными письмами комитета транспорта награждены мастер СЦБ Илья Сухов и электромонтёр оперативно-выездной бригады Ирина Сорока.
Награды администрации Волгограда
Вручение городских наград провёл заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Илья Вялых. Он отметил, что трамвай остаётся ключевым видом транспорта в Волгограде: по 13 маршрутам ежедневно выходит 128 вагонов, за пультом которых трудятся 270 водителей.
Почётными грамотами администрации Волгограда отмечены Дмитрий Колесников, Михаил Дымаренко, Алевтина Журавлёва, Оксана Есауленко, Лидия Кадетова, Ольга Васильева, Дмитрий Бураков, Александр Долженко, Яна Гончарук.

Благодарственные письма получили Павел Баранов, Виктория Мерёкина, Игорь Кузнецов, Игорь Камышанов, Сергей Сальников, Иван Глазко, Алексей Жданов.

В ходе церемонии награждения всем участникам напомнили, что за последние три года трамвайное хозяйство Волгограда претерпело серьёзные изменения: обновлён подвижной состав, реконструировано 22 км путей, модернизируются тяговые подстанции и внедряются современные технологии.
Отдельно была отмечена победа волгоградцев на XX Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая». Михаил Дымаренко стал лучшим в России в 2025 году, а Алевтина Журавлёва показала высокие результаты в нескольких дисциплинах. Гостям показали видеоролик о конкурсе.
Заключительную часть церемонии открыл генеральный директор АО «ЭТП» Сергей Федоричев. Он вручил Почётные грамоты предприятия сотрудникам за высокое мастерство и значимый вклад в работу волгоградского электротранспорта. 

Награды получили Андрей Талалин, Светлана Козик, Сергей Чирин, Александр Морковкин, Ольга Сурская, Ольга Коновалова, Николай Хлебников, Светлана Долгова, Олег Кафаров, Надежда Золотарёва.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2025 18:34
Общество 28.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 18:07
Общество 28.11.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 17:19
Общество 28.11.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 17:17
Общество 28.11.2025 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:48
Общество 28.11.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:32
Общество 28.11.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:11
Общество 28.11.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 15:57
Общество 28.11.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:32
Общество 28.11.2025 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:26
Общество 28.11.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:09
Общество 28.11.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:57
Общество 28.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:28
Общество 28.11.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:02
Общество 28.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 11:26
Общество 28.11.2025 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
17:39
В Волжском 14-летний подросток напал в подъезде на 45-летнего мужчинуСмотреть фотографии
17:34
В Ростове готовят переход на двухпредметный ОГЭ для девятиклассниковСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде перекроют ул. 7-й Гвардейской из-за демонтажа рекламной аркиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде отметили лучших работников электротранспортаСмотреть фотографии
16:48
4 самолета задерживаются в аэропорту Волгограда на фоне беспилотной опасностиСмотреть фотографии
16:32
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 28 ноябряСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде маркетолога обвинили в падении баннера на ребёнка в ТЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
Под Волгоградом суд приостановил работу склада со взрывоопасным веществомСмотреть фотографии
16:03
ПСБ увеличил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 16,2% годовыхСмотреть фотографии
15:57
В Волжском на передовую отправили 59-й гумконвой со стройматериалами и БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Аккумуляторы для стабильного сигнала: Билайн повысил надежность сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Под Волгоградом три ж/д вагона сошли с рельсовСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области простятся с погибшим участником СВО Андреем ПерковичемСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром РувинскимСмотреть фотографии
12:20
На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде стали известны причины остановки движения СТСмотреть фотографии
11:26
В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплатыСмотреть фотографии
11:25
Новый год в «Имерети Hall»: ярко, весело, вкусноСмотреть фотографии
 