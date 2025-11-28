В Волгограде отметили лучших работников электротранспорта





21 ноября в актовом зале трамвайного парка состоялась торжественная церемония вручения наград, приуроченная ко Дню работника транспорта. В праздничном мероприятии приняли участие депутаты Волгоградской областной Думы, представители администрации региона и города, руководство предприятия «ЭлектроТранспорт Плюс», более 50 сотрудников которого получили региональные и городские награды.

Награды Волгоградской областной Думы

С приветственным словом на сцену поднялся заместитель председателя Волгоградской областной Думы, председатель профильного комитета Руслан Шарифов. Он подчеркнул вклад городского электротранспорта в жизнь региона и вручил Почётные грамоты и Благодарственные письма областной Думы.

Почётными грамотами награждены начальник участка по ремонту зданий трамвайного парка Сергей Каплин и водитель трамвая депо №3 Наталия Суворина.

Благодарственные письма получили слесарь-ремонтник Владимир Гевондян, энергодиспетчер Вера Филатова, диспетчер службы скоростного трамвая Оксана Соловьёва и инспектор транспортной безопасности Виктория Пивоварова.

Награды губернатора Волгоградской области и областного комитета транспорта

К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев. Он отметил высокую ответственность и профессионализм транспортников, после чего вручил награды губернатора и областного комитета.





Почётных грамот губернатора удостоены водитель трамвая депо №3 Лариса Гайворонская, слесарь-сантехник Сергей Фролов и инспектор транспортной безопасности Людмила Войстрик.

Благодарности губернатора получили водитель на подгонке и расстановке Валентина Чемова, начальник участка тяговых подстанций Светлана Вербицкая и заместитель начальника службы пути Александр Гетманцев.

Благодарственными письмами комитета транспорта награждены мастер СЦБ Илья Сухов и электромонтёр оперативно-выездной бригады Ирина Сорока.

Награды администрации Волгограда

Вручение городских наград провёл заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Илья Вялых. Он отметил, что трамвай остаётся ключевым видом транспорта в Волгограде: по 13 маршрутам ежедневно выходит 128 вагонов, за пультом которых трудятся 270 водителей.

Почётными грамотами администрации Волгограда отмечены Дмитрий Колесников, Михаил Дымаренко, Алевтина Журавлёва, Оксана Есауленко, Лидия Кадетова, Ольга Васильева, Дмитрий Бураков, Александр Долженко, Яна Гончарук.





Благодарственные письма получили Павел Баранов, Виктория Мерёкина, Игорь Кузнецов, Игорь Камышанов, Сергей Сальников, Иван Глазко, Алексей Жданов.





В ходе церемонии награждения всем участникам напомнили, что за последние три года трамвайное хозяйство Волгограда претерпело серьёзные изменения: обновлён подвижной состав, реконструировано 22 км путей, модернизируются тяговые подстанции и внедряются современные технологии.

Отдельно была отмечена победа волгоградцев на XX Всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая». Михаил Дымаренко стал лучшим в России в 2025 году, а Алевтина Журавлёва показала высокие результаты в нескольких дисциплинах. Гостям показали видеоролик о конкурсе.

Заключительную часть церемонии открыл генеральный директор АО «ЭТП» Сергей Федоричев. Он вручил Почётные грамоты предприятия сотрудникам за высокое мастерство и значимый вклад в работу волгоградского электротранспорта.





Награды получили Андрей Талалин, Светлана Козик, Сергей Чирин, Александр Морковкин, Ольга Сурская, Ольга Коновалова, Николай Хлебников, Светлана Долгова, Олег Кафаров, Надежда Золотарёва.