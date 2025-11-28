Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт Волгограда





28 ноября в Волгоградской области Росавиация второй раз за сутки приняла решение ограничить использование местного воздушного пространства гражданскими самолётами. Запрет был введён вскоре после объявления в регионе опасности атаки украинских БПЛА.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - подчеркнул официальный представитель федерального воздушного агентства.

Напомним, ранее в 16:00 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Позже мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации ударных БПЛА в направлении Суровикинского, Чернышковского и Светлоярского районов.