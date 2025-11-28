В волгоградском аэропорту фиксируются задержки рейсов. По данным электронного табло воздушной гавани города-героя, перенесено время вылета самолета авиакомпании «Победа» в Москву с 21-05 ч. на 21-30 ч.
Также с опозданием ожидается прилет самолета этой же авиакомпании в аэропорт Сталинград. Авиарейс из Санкт-Петербурга приземлится в Волгограде в 18-00 ч. вместо 17-35 ч. А борт из Москвы авиакомпании «Победа» - в 21-10 ч. Время задержки составляет 50 минут.
Напомним, около 16-00 ч. 28 ноября в Волгоградской области начал действовать режим беспилотной опасности. Однако Росавиация не вводила ограничения на работу аэропорта Сталинград.