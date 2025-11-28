



В ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустили экстренное штормовое предупреждение. По данным специалистов, в течение двух дней на территории региона ожидается ухудшение видимости.

- В период 13:14 часов 28.11.2025 до конца суток 28.11.2025, ночью и в первой половине дня 29.11.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные туманы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Специалисты просят пешеходов и водителей проявлять дополнительную бдительность, по возможности одевать одежду со светоотражающими элементами и осторожно пересекать пешеходные переходы.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Гидрометцентром объявлен в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за туманов и гололёда. Опасные метеорологические явления ожидаются в течение ближайших дней вплоть до 30 ноября. Также Волгоградский ЦГМС прогнозирует по области ночные заморозки до -5 ºC.