Общество

В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за туманов

Общество 28.11.2025 13:57
0
28.11.2025 13:57


В ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустили экстренное штормовое предупреждение. По данным специалистов, в течение двух дней на территории региона ожидается ухудшение видимости.

- В период 13:14 часов 28.11.2025 до конца суток 28.11.2025, ночью и в первой половине дня 29.11.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные туманы, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

Специалисты просят пешеходов и водителей проявлять дополнительную бдительность, по возможности одевать одежду со светоотражающими элементами и осторожно пересекать пешеходные переходы.

Напомним, как ранее сообщала редакция, Гидрометцентром объявлен в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за туманов и гололёда. Опасные метеорологические явления ожидаются в течение ближайших дней вплоть до 30 ноября. Также Волгоградский ЦГМС прогнозирует по области ночные заморозки до -5 ºC.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2025 14:26
Общество 28.11.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:09
Общество 28.11.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:57
Общество 28.11.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:28
Общество 28.11.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 13:02
Общество 28.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 11:26
Общество 28.11.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 11:25 Реклама
Общество 28.11.2025 11:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 11:18
Общество 28.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:42
Общество 28.11.2025 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:21
Общество 28.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:09 Реклама
Общество 28.11.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:30
Общество 28.11.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:06
Общество 28.11.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:04
Общество 28.11.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:00
Общество 28.11.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром РувинскимСмотреть фотографии
12:20
На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде стали известны причины остановки движения СТСмотреть фотографии
11:26
В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплатыСмотреть фотографии
11:25
Новый год в «Имерети Hall»: ярко, весело, вкусноСмотреть фотографии
11:18
Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионеСмотреть фотографии
10:42
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
По дороге на Луганск под Волгоградом в ДТП погиб водитель «двенадцатой»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:21
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский постСмотреть фотографии
10:09
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:06
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:04
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенствоСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»Смотреть фотографии
08:53
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
08:38
Главе Иловлинского района грозит арестСмотреть фотографии
08:35
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей ЕрзовкиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатраСмотреть фотографии
07:44
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноябряСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
06:23
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноябряСмотреть фотографии
06:00
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
 