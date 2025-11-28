



28 ноября в Волжском Волгоградской области отправили 59-й гумконвой в Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области. В рамках акции подопечным подразделения муниципалитет передал стройматериалы, оборудование, квадрокоптеры, автомобиль-пикап, мотоциклы, 30 ящиков для снарядов и продукты питания.







- Гуманитарная помощь предназначена восьми войсковым частям, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, вместе с грузом для военнослужащих в рамках гуманитарной миссии отправилась на Донбасс и помощь для трёх детских учреждений в Мариуполе и Горловке.

Отметим, конвой сформирован благодаря благотворительной помощи как предприятий Волжского, так и рядовых жителей города по заявкам воинских частей и руководителей соцобъектов.

Фото и видео: ИА «Высота 102»