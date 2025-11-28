Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в Астрахани





В Волгоградский аэропорт утром 28 ноября должен был прибыть самолет из Шарм-эль-Шейха. Однако, как сообщили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани, борт с туристами незапланированно сел в аэропорту Астрахани в связи с утренними ограничениями на полет.

Согласно онлайн-табло, самолет рейса U6 1847 должен был прибыть в Волгоград из соседнего региона в 09:20. Новое расчетное время прибытия – 12:10.

В пресс-службе аэропорта также уточнили, что самолет уже вылетел в Волгоград.

Напомним, утром 28 ноября задерживались 4 рейса. В ночь с 27 на 28 ноября силами ПВО уничтожены 5 БПЛА самолетного типа.