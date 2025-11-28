Общество

Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фото

Общество 28.11.2025 19:43
0
28.11.2025 19:43


В Волгограде сегодня, 28 ноября, в ЦПКиО после месячной адаптации четвероногих открыли для посетителей деревню дружелюбных животных «Альпаково». На территории парка теперь обитают альпаки, ламы, кролики и два вида коз, одни из которых выглядят весьма экзотически. 


Уютный уголок с милыми животными, которых можно кормить и даже гладить, расположился на площадке между главной сценой ЦПКиО и тематическим парком с аниматронными динозаврами «Затерянный мир». 


Чтобы воссоздать антураж настоящей деревни, дирекция парка использовала природные материалы: домики для животных, кормушки, ограждения и пешеходные тропинки  сделаны из дерева, а ландшафтные композиции с растениями дополняет галька. 


На площадке агрономы высадили более 70 хвойных крупномеров. Обитатели «Альпаково» как будто и впрямь поселились где-то за городом. 

При подборе ассортимента зеленых насаждений предпочтение отдавалось растениям, которые будут радовать своим внешним видом как в теплое, так и в холодное время года. Создавать новогоднюю атмосферу будут гирлянды, наряженная ель и светодиодные фигуры оленей и зайцев, – обещают создатели деревушки.  


В волгоградской деревне милых животных уже обитают камерунские козы и ушастые козы Камори, семейство кроликов, альпаки и ламы. Все они, по словам сотрудников парка, еще очень молодые. 

– Возраст зверьков колеблется от 6 месяцев до полутора лет – в этот период животные очень любознательны и легко привыкают к контакту с человеком. В следующем году список обитателей пополнится новыми видами животных, – говорят в дирекции парка, предпочитая сохранить в секрете, кого именно надумали поселить в центре Волгограда. – Содержанием тематического парка с животными занимается собственная зоологическая служба парка, сотрудники имеют 30-летний опыт в данной сфере.


Посещение деревушки обойдется семейной паре с одним ребенком в возрасте от двух лет до 11-ти включительно в 2000 рублей с учетом стаканчика моркови. Если посетители относятся к льготным категориям, предусмотрены скидки. 





Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2025 21:21
Общество 28.11.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 20:49
Общество 28.11.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 20:34
Общество 28.11.2025 20:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 19:43
Общество 28.11.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 18:34
Общество 28.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 18:07
Общество 28.11.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 17:19
Общество 28.11.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 17:17
Общество 28.11.2025 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:48
Общество 28.11.2025 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:32
Общество 28.11.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 16:11
Общество 28.11.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 15:57
Общество 28.11.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:32
Общество 28.11.2025 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:26
Общество 28.11.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 14:09
Общество 28.11.2025 14:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:42
Путин подписал закон о повышении НДС с 2026 года: что изменитсяСмотреть фотографии
21:21
Росавиация открыла воздушное пространство над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:49
Волны химозного смога вновь накрыли районы Волгограда вечером 28 ноябряСмотреть фотографии
20:34
В Сети неожиданно объявили фейком драку камышинских курсантов с мигрантамиСмотреть фотографии
19:43
Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фотоСмотреть фотографии
19:02
Эдуард Давыдовский покинул пост главы облкомказачестваСмотреть фотографии
18:34
«Он нас шантажирует!»: чиновник предрек апокалипсис в волгоградском селе из-за непокорных переселенцевСмотреть фотографии
18:14
В Волгограде власти объявили итоги изучения воздуха после «химатаки» 24 ноябряСмотреть фотографии
18:07
Из-за атаки БПЛА Росавиация второй раз за сутки закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
17:44
Больше 100 студентов ВолГУ подали заявку на соискание именной стипендии от T2Смотреть фотографии
17:39
В Волжском 14-летний подросток напал в подъезде на 45-летнего мужчинуСмотреть фотографии
17:34
В Ростове готовят переход на двухпредметный ОГЭ для девятиклассниковСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде перекроют ул. 7-й Гвардейской из-за демонтажа рекламной аркиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде отметили лучших работников электротранспортаСмотреть фотографии
16:48
4 самолета задерживаются в аэропорту Волгограда на фоне беспилотной опасностиСмотреть фотографии
16:32
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области 28 ноябряСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде маркетолога обвинили в падении баннера на ребёнка в ТЦ «Акварель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
Под Волгоградом суд приостановил работу склада со взрывоопасным веществомСмотреть фотографии
16:03
ПСБ увеличил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 16,2% годовыхСмотреть фотографии
15:57
В Волжском на передовую отправили 59-й гумконвой со стройматериалами и БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Аккумуляторы для стабильного сигнала: Билайн повысил надежность сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Под Волгоградом три ж/д вагона сошли с рельсовСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области простятся с погибшим участником СВО Андреем ПерковичемСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
 