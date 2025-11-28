Деревню с альпаками и очень ушастыми козами открыли в ЦПКиО: фото





В Волгограде сегодня, 28 ноября, в ЦПКиО после месячной адаптации четвероногих открыли для посетителей деревню дружелюбных животных «Альпаково». На территории парка теперь обитают альпаки, ламы, кролики и два вида коз, одни из которых выглядят весьма экзотически.





Уютный уголок с милыми животными, которых можно кормить и даже гладить, расположился на площадке между главной сценой ЦПКиО и тематическим парком с аниматронными динозаврами «Затерянный мир».





Чтобы воссоздать антураж настоящей деревни, дирекция парка использовала природные материалы: домики для животных, кормушки, ограждения и пешеходные тропинки сделаны из дерева, а ландшафтные композиции с растениями дополняет галька.





На площадке агрономы высадили более 70 хвойных крупномеров. Обитатели «Альпаково» как будто и впрямь поселились где-то за городом.

– При подборе ассортимента зеленых насаждений предпочтение отдавалось растениям, которые будут радовать своим внешним видом как в теплое, так и в холодное время года. Создавать новогоднюю атмосферу будут гирлянды, наряженная ель и светодиодные фигуры оленей и зайцев, – обещают создатели деревушки.





В волгоградской деревне милых животных уже обитают камерунские козы и ушастые козы Камори, семейство кроликов, альпаки и ламы. Все они, по словам сотрудников парка, еще очень молодые.

– Возраст зверьков колеблется от 6 месяцев до полутора лет – в этот период животные очень любознательны и легко привыкают к контакту с человеком. В следующем году список обитателей пополнится новыми видами животных, – говорят в дирекции парка, предпочитая сохранить в секрете, кого именно надумали поселить в центре Волгограда. – Содержанием тематического парка с животными занимается собственная зоологическая служба парка, сотрудники имеют 30-летний опыт в данной сфере.





Посещение деревушки обойдется семейной паре с одним ребенком в возрасте от двух лет до 11-ти включительно в 2000 рублей с учетом стаканчика моркови. Если посетители относятся к льготным категориям, предусмотрены скидки.

















Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»



