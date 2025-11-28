В Волгограде перекроют ул. 7-й Гвардейской из-за демонтажа рекламной арки

29 ноября в Центральном районе Волгограда будет временно изменена схема автомобильного движения. По информации властей, утром специалисты перекроют ул. 7-й Гвардейской для демонтажа рекламной конструкции.

- В связи с обращением собственника рекламной конструкции типа «Арка», расположенной над проезжей частью ул. 7-й Гвардейской напротив здания № 12, на время её демонтажа ограничивается движение по данной улице в границах пр. им. В. И. Ленина и ул. Коммунистической. Ограничения будут действовать с 5.00 до 6.00 29 ноября, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В качестве возможных путей объезда муниципалитетом предлагаются улицы Коммунистическая, Пражская и пр. им. В. И. Ленина.

Отметим, ранее власти дважды ограничивал проезд автомобилей в Советском районе Волгограда. Тогда также владелец рекламных арок производил демонтаж массивных конструкций.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"