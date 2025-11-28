Общество

В Волгограде стартовало проектирование моста на остров Сарпинский

В Волгоградской области стартовал первый этап строительства моста через Волгу на острова Сарпинский и Голодный. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, проектировкой моста займется компания АО «Стройпроект» из Санкт-Петербурга. 

Как ранее сообщалось информагентством, аукцион был объявлен 23 октября. Начальная стоимость контракта составляла 664,7 миллиона рублей. Проект должен быть готов в 2028 году. 

По информации администрации региона, по итогу конкурса был заключен контракт с компанией из Санкт-Петербурга, которая уже зарекомендовала себя как надежный проектировщик пусковых комплексов мостового перехода через Волгу, реконструкции участков Третьей Продольной, а также ряда важных дорожных объектов внутригородской сети приступает к проектированию моста на островную систему. На эти цели выделены 465,3 млн рублей.

Общая протяженность объекта составит 2,8 км. В состав комплекса войдут четыре разноуровневые развязки, перехватывающая парковка. Для организации движения пешеходов и велосипедистов предусмотрены тротуары и велодорожка.

Напомним, что весной текущего года Андрей Бочаров на совещании с участием руководителя компании-инвестора «Лидер» Анатолия Гавриленко сообщил, что средства на проектирование моста в полном объеме предусмотрены. Сооружение планируется возвести в течение предстоящей пятилетки. Также был утвержден мастер-план туристического кластера на волгоградском речном острове.

Губернатор отметил, что это важнейшее, поворотное событие для Волгоградской области. Уникальный историко-культурный комплекс позволит жителям и гостям региона ознакомиться с историей и героическим прошлым нашей страны, ее национальными и культурными традициями, а также воспользоваться всем разнообразием увлекательных туристических программ.

Так, на острове Сарпинский предполагается создание 21 природно-тематического парка и 9 туристических маршрутов общей протяженностью 230 км с благоустройством территории порядка 3,5 тыс. га.

Уникальный проект будет включать в себя комплексное освоение острова. В частности, здесь запланировано строительство детского лагеря, турбаз, музеев, а также создание объектов эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей. 

Проект имеет высокую социально-экономическую значимость для Волгоградской области. Его реализация даст синергетический эффект для развития всей волгоградской агломерации; позволит достичь целей национального проекта «Туризм и гостеприимство»; сформирует альтернативу морскому отдыху на Юге России; увеличит турпоток. Проект создания такого туристического кластера входит в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации — поручением Президента России в его реализации участвует Правительство РФ, методическое содействие оказывает госкорпорация Туризм.РФ.


Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

 

