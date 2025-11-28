Суровикинский районный суд Волгоградской области приостановил на 90 дней работу склада аммиачной селитры. Такое решение было вынесено после проверки, проведенной Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора.

Поводом для закрытия склада послужили выявленные нарушения в эксплуатации объекта. В частности, по данным ведомства, склад ООО «Югспецмонтаж» функционировал без соответствующей лицензии. По результатам внеплановой проверки также было установлено, что в здании отсутствуют необходимые приборы противопожарной защиты, предусмотренные проектной документацией, не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Кроме того, не была проведена экспертиза промышленной безопасности на здание, а работники не проходили аттестацию в области промышленной безопасности по эксплуатации химически опасных производственных объектов. Еще одно нарушение выразилось в не предоставлении сведений о наличии материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.