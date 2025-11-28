



В Городищенском районе Волгоградской области полиция по горячим следам вычислила банду подростков, промышлявших угоном автомобилей. Правоохранители подозревают молодых людей в угоне или попытке угона сразу пяти автомобилей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции Городищенского района совместно с коллегами из регионального Главка МВД установили и задержали троих подозреваемых в угонах. Ими оказались 19-летний, 14-летний и 15-летний местные жители, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выяснилось, что подростки угоняли машины ради развлечения и, покатавшись, бросали.

Отметим, 19-летний фигурант был задержан, а его несовершеннолетние пособники находятся под подпиской о невыезде.