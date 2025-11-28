Как рассказали ИА «Высота 102» жители, недавно глава поселения Жумабай Кужеков в поселковом чате сообщил, что из-за судов, которые начались по инициативе несостоявшихся новоселов, в поселке Профсоюзник в буквальном смысле слова настанут мрачные времена. Сельский глава уверяет, что в случае, если трем жителям присудят требуемые ими суммы, то властям придется экономить буквально на всем, чтобы расплатиться по искам, в том числе и на освещении.

Глава Профсоюзнинского сельского поселения Даниловского района Волгоградской области предупредил жителей о проблемах, которые могут возникнуть у муниципального образования из-за того, что три семьи отказались заселяться в построенный для переселенцев из аварийного жилья дом, посчитав, что жить там невозможно.

Послание из чата

– Это парализует работу администрации, постоянные блокировки счетов, а впоследствии отключение электроэнергии, интернета, газа в ДК, отключение освещения посёлка, прекращение покоса травы, обрезки деревьев, штрафы. Это не запугивание с моей стороны, это реальная ситуация, которая наш посёлок ожидает. Принесут радость, благосостояние и благополучие деньги, которые будут получены таким способом? Я думаю, вряд ли, - написал Жумабай Константинович в поселковом чате.

– Разве может глава поселения такое писать? Получается, если мы не согласились заехать в дом, который, по нашему мнению, был построен и принят с многочисленными дефектами и недоделками, то из-за нас отключат отопление и освещение в поселке? Может быть, человек просто находится не на своем месте, если не может решить проблемы, которые возникли в том числе и по его вине? – задаются вопросами обратившиеся в редакцию жители.





Дом не их мечты

Что же стало первопричиной конфликта? По словам жителей, поселок Профсоюзник, как и многие другие муниципалитеты Волгоградской области, являлся участником программы переселения граждан из аварийного жилья. Более 10 лет назад шести семьям, проживавшим в старых домах, можно сказать, повезло. Им дали квартиры в Волжском. А еще несколько домов в поселке попали в программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы.

– Люди надеялись, что им дадут достойную компенсацию за квартиры или равноценное жилье. Но глава сельской администрации нанял эксперта, который оценил квартиры, исходя из 10 тысяч рублей за квадратный метр! Все, конечно, были в шоке. Получалось, что некоторые квартиры предлагалось выкупить всего тысяч за 400. Это были крохи. Многие с этим не согласились и обратились в суд, который назначил новую экспертизу. После этого люди получили более-менее нормальные компенсации, так как квартиры оценили уже больше, чем в два раза, – продолжили собеседники.

Однако осталось несколько человек, которые не стали судиться за увеличение компенсации, воспользовавшись своим правом на получение равноценного жилья.

И дом для переселенцев в поселке Профсоюзник был построен. Однако, утверждают люди, жить в нем нельзя.

В частности, одна из жительниц аварийного дома Галина Рябова, которая отказалась заселяться в рассчитанный на четверых хозяев дом, называет его «сараем».

– Дом поставили, можно сказать, на земле – там нет даже подвала. К тому же его возвели в низине - начнется весенняя распутица – под фундамент устремятся все воды и он «поплывет». Туда даже газ не провели, хотя у нас поселок почти полностью газифицирован, и что стоило подключить его к газопроводу? Отопление там электрическое. Можно только представить, какие бы счета нам пришлось оплачивать, – делится женщина.

Галина Рябова утверждает, что полы в доме тоже долго не проживут.

– Не знаю, кто додумался забросать полы щебнем, сверху залить бетоном, а потом закрыть все линолеумом. Бетон уже начинает крошиться и полы становятся неровными. Это только для йогов, может, подойдет, – возмущается жительница.

По ее словам, конфигурация помещений общего пользования в доме также вызывает вопросы.

– Вход в чердак строители разместили почему-то в одной из квартир. Там же находится и развязка коммуникаций. Если, не дай Бог, произойдет какой-нибудь порыв, в квартире придется поднимать полы, – утверждает женщина.

В итоге, посмотрев, куда им предлагают переехать, из четырех человек согласился принять новое жилье лишь один человек. Однако жить там он не стал.

– Эта квартира теперь сдается под пункт выдачи Озона. Кто там работает, жалуется, что в квартире все время выбивает пробки. И это при том, что в других квартирах никто не включает чайники, плиты, стиральные машины, потому что там никто не живет. А что будет, если все туда заедут и начнут пользоваться техникой? Это все может плохо закончиться, – рассуждает собеседница информагентства.

В настоящее время трое «отказников» уже обратились в суд с требованием предоставить им компенсации за аварийное жилье или равноценные квартиры. Пока решения не вынесено, но люди, нанявшие юриста, настроены решительно и намерены отстаивать свои права до конца. Однако они категорически не согласны с позицией главы поселения, который из-за судебных тяжб готов оставить поселок без благоустройства и других элементов цивилизации, и считают, что это – настоящий шантаж со стороны чиновника.





Победителей не будет?

Корреспондент ИА «Высота 102» связался с главой Профсоюзнинского сельского поселения Жумабаем Кужековым и выслушал его версию взбудораживших поселок событий.

– Никого я не шантажировал, я все обрисовал, как есть и как может быть. Наше поселение по программе переселения граждан из аварийного жилья приобрело четыре квартиры в том самом доме, за который сейчас идет суд. Мы должны выплатить за эти квартиры 810 тысяч рублей застройщику, но не можем это сделать. Во-первых, из-за судебного процесса, во-вторых, программа 2019-2025 годов уже закрылась в сентябре этого года, ее финансирование прекратилось и фондом. Теперь, если суд присудит какие-то компенсации, то мы вынуждены будем выплачивать их из нашего, сельского бюджета, объем которого составляет немногим более 4 миллионов рублей. Я уже получил из прокуратуры предписание в связи с невыполнением условий контракта. Будут штрафы и мне как должностному лицу, и поселению как юридическому. За все придется платить из нашего тощего бюджета, – пояснил глава поселения.

По словам Жумабая Константиновича, из 810 тысяч рублей пока удалось погасить лишь 60 тысяч рублей. Для этого, пояснил собеседник, пришлось жестко экономить на электроэнергии. Так, свет в поселке включался в вечернее время лишь на три часа.

– Мы начали экономить буквально по копейкам – за счет сокращения периода освещения поселка выкроили 20 тысяч рублей. Но понятно, что этого будет мало. Я об этом честно написал в поселковой группе, что вызвало шквал недовольства. Но я скрывать от людей ничего не собираюсь – что есть, то есть. Сейчас, правда, один местный фермер оплатил уличное освещение за полгода, но он же не должен это все время делать, – заявил глава.

Жумабай Константинович прояснил, что стало причиной сложившейся ситуации.

– В рамках программы у нас должны были расселить 61 человека, проживавших в 31 квартире. Всем, кроме пяти человек, были выплачены компенсации. В процессе переговоров один собственник согласился получить деньги в размере 1,3 миллиона рублей по согласованию с комитетом строительства. Такие же суммы были предложены и другим четверым собственникам. Но они отказались. Мы встречались у главы Даниловского района, тогда решался вопрос, где они хотят, чтобы им построили дом, если они не хотят получать деньги. Дом мы могли построить в Даниловке, участок нам хотели предоставить даже бесплатно. Но их это тоже не устроило. Они все тогда подписались, что от всего отказываются. Тогда мы все сделали, как предусматривает закон, – приняли решение о строительстве дома на территории поселка, – продолжил собеседник.



На строительство дома было выделено более 11 миллионов рублей – из расчета 69 тысяч за квадратный метр. Торги не состоялись из-за отсутствия желающих. И осенью прошлого года был заключен прямой контракт с застройщиком, который согласился возвести одноэтажный дом для четырех семей.

В июле 2025 года дом был принят.

– Дом принимала комиссия, в том числе с участием руководства района. Я за строительство не отвечал, на мне была ответственность за выкуп квартир. Но, когда дом еще строился, мне вот эти «отказники» прямо говорили, что не собираются сюда въезжать, – пояснил глава.

Он также признал, что в доме есть недостатки, но жить в нем вполне можно.

– Я не согласен, что там прямо все ужасно. Да, есть недочеты, но вопиющего брака нет. Просто люди хотят получить много денег по суду. Они считают, что им должны выплатить деньги, исходя из той самой суммы – 69 тысячи рублей за квадратный метр, по которой рассчитывалась стоимость строительства. Но это заблуждение. Они получат компенсации на основании экспертизы, а это точно меньше суммы строительства, – объясняет сельский глава.

По словам Жумабая Константиновича, в случае, если людям присудят миллионные компенсации, то выплачивать их сельское поселение будет в течение не одного десятка лет.

– Если будет соответствующее решение суда, мы, конечно, его будем выполнять. Но люди будут получать деньги небольшими суммами и на это понадобится очень много времени. Деньги за этот период обесценятся и жилья у них не будет. Поселению тоже придется туго. Мы и так еле концы с концами сводим. Так что, по моему мнению, из этой ситуации никто не выйдет победителем – все только проиграют. Ведь была же у людей возможность получить хорошие компенсации, но они отказались. Не знаю, может, хотели, чтобы их тоже в Волжский переселили. Но не переселили. А теперь что? Никому не будет хорошо при любом исходе, – заключил руководитель муниципалитета.

Редакция будет следить за развитием событий.